Ответ пожалуйста срочно В стране есть несколько городов, соединенных двусторонними дорогами. Каждую дорогу можно за некоторое количество денег (оно указано на рисунке возле дороги) превратить в скоростную магистраль. За какое ...

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Ответ пожалуйста срочно В стране есть несколько городов, соединенных двусторонними дорогами. Каждую дорогу можно за некоторое количество денег (оно указано на рисунке возле дороги) превратить в скоростную магистраль. За какое минимальное количество денег можно добиться того, чтобы из любого города можно было попасть в любой другой, передвигаясь только по скоростным магистралям

Автор: Гость