Дана арифметическая прогрессия (an), в которой а9 = -15.7, а18=-22.9. Найдите разность прогрессии.

Алгебра
Дана арифметическая прогрессия (an), в которой а9 = -15.7, а18=-22.9. Найдите разность прогрессии.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дана арифметическая прогрессия (an), в которой а9 = -15.7, а18=-22.9. Найдите разность прогрессии. а9 =a1+8d= -15.7 а18=a1+17d=-22.9. Найдите d - разность прогрессии. решаем систему. a1+8d= -15.7 a1+17d=-22.9.       из второго ур-я вычтем первое  ⇔     9d= - 7,2   ⇔  d = -0,8
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