Гость: Гость:

Дана арифметическая прогрессия (an), в которой а9 = -15.7, а18=-22.9. Найдите разность прогрессии. а9 =a1+8d= -15.7 а18=a1+17d=-22.9. Найдите d - разность прогрессии. решаем систему. a1+8d= -15.7 a1+17d=-22.9. из второго ур-я вычтем первое ⇔ 9d= - 7,2 ⇔ d = -0,8