Скорочення слів і словосполучень.Види скорочень.( не менше 15 прикладів)
Українська мова
Скорочення слів і словосполучень.Види скорочень.( не менше 15 прикладів)
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До нашої ери - до н.е. Сантиметр - см Видавництво - вид-во Сторінка - с. Опублікував - опублік. Рік - р. Роки - рр. Гривня - грн Адміністрація- адмін. Включно - включ.
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