Обезьянке никак не удавалось выкатить очень гладкий упругий мячик из ямки с гладкими стенами в твёрдом массивном состоянии.В зазор между мячиком и стенками ямки не удавалось просунуть даже очень тонкую веточку.Объясните как она...

Физика

Обезьянке никак не удавалось выкатить очень гладкий упругий мячик из ямки с гладкими стенами в твёрдом массивном состоянии.В зазор между мячиком и стенками ямки не удавалось просунуть даже очень тонкую веточку.Объясните как она эта сделала

Автор: Гость