Обезьянке никак не удавалось выкатить очень гладкий упругий мячик из ямки с гладкими стенами в твёрдом массивном состоянии.В зазор между мячиком и стенками ямки не удавалось просунуть даже очень тонкую веточку.Объясните как она...

Физика
Обезьянке никак не удавалось выкатить очень гладкий упругий мячик из ямки с гладкими стенами в твёрдом массивном состоянии.В зазор между мячиком и стенками ямки не удавалось просунуть даже очень тонкую веточку.Объясните как она эта сделала
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Била по нему и он начал прыгать
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