Из 11 главы "Мертвые души " выписать 10 сложных бессоюзных предложений

Гость: Гость:

1.Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонамеренные, приятные. 2.Да ведь я куплю на вывод, на вывод; теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром,только заселяй! 3.А теперь же время удобное, недавно была эпидемия, народу вымерло, слава Богу, немало. 4.Вот, скажут, отец, скотина, не отставил нам никакого состояния! 5.В то время образовалось сильное общество контрабандистов обдуманно-правильным образом; на миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. 6.Условия были заключены, общество приступило к действиям. 7.Надобно прибавить, что при этом он подумывал об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам;как оно называлось, Бог ведает, но, по его предположениям непременно находилось на границе. 8.Чиновники были отставлены от должности; дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов, все распущено было в пух. 9.Оказались кое-какие излишества : он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки. 10.А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше. Если мой ответ вам пригодится, то, прошу Вас, отметить мой ответ "лучшим", если он того заслуживает. Я старалась)