Напиши как называется твое любимое произведение буквах

Русский язык
Напиши как называется твое любимое произведение буквах
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Гость:
Буква Я  - Борис Владимерович Заходер
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