Спиши,вставляя пропущеннынные буквы.какой частью речи выражено сказемое? скр..пят кл..сты.звенят с..ницы.см..ётся кукушка.св..стит иволга.изумрудные лягушата прыгают под н..гами.между к..рней л..житуж истер..жёт их.щёлкает белк...
Русский язык
Спиши,вставляя пропущеннынные буквы.какой частью речи выражено сказемое? скр..пят кл..сты.звенят с..ницы.см..ётся кукушка.св..стит иволга.изумрудные лягушата прыгают под н..гами.между к..рней л..житуж истер..жёт их.щёлкает белка.в лапах сосен м..лькает её пушистый хвост.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скрипят клесты ,звенят синицы,смеётся кукушка, свистит иволга ,изумрудные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чтобы спасти свою жизнь, животным необходимо быстро бегать. Скорость Зайца 960 м/ми??, а скорость Лисы в 2-раза меньше. На сколько большее расстоян...
Математика
От пристани одновременно в одном направлении отошли теплоход со скоростью 33 км / ч и катер со скоростью 21 км/ч. Какое расстояние будет между ними...
Английский язык
Алгебра
Сосуд в форме цилиндра заполнен водой до отметки 36 см. Найдите на какой высоте буд??т находиться уровень воды, если её перелить в другой сосуд в ф...
Математика