ДАМ БАЛЛОВ! СРОЧНО! ПОМОГИТЕ! преобразуйте в многочлен выражение: - (v - 5) в кубе - (v + 2) (v + 3) СРОЧНО!
Алгебра
ДАМ БАЛЛОВ! СРОЧНО! ПОМОГИТЕ! преобразуйте в многочлен выражение: - (v - 5) в кубе - (v + 2) (v + 3) СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(v-5)³-(v+2)(v+3)=v³-3*5v²+3*25v-5³-(v²+2v+3v+6)=v³-15v²+75v-125-v²-5v-6=v³-16v²+70v-131
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