Подбери однокоренные слова с корнями вар и гриб. запиши их в порядке указанных значений. вар- ягоды, плоды, сваренныхв сахаре; мастер по приготовлению пищи. гриб- тот,кто любит собирать грибы; маленький гриб.

Русский язык

Подбери однокоренные слова с корнями вар и гриб. запиши их в порядке указанных значений. вар- ягоды, плоды, сваренныхв сахаре; мастер по приготовлению пищи. гриб- тот,кто любит собирать грибы; маленький гриб.

Автор: Гость