Подбери однокоренные слова с корнями вар и гриб. запиши их в порядке указанных значений. вар- ягоды, плоды, сваренныхв сахаре; мастер по приготовлению пищи. гриб- тот,кто любит собирать грибы; маленький гриб.

Русский язык
Подбери однокоренные слова с корнями вар и гриб. запиши их в порядке указанных значений. вар- ягоды, плоды, сваренныхв сахаре; мастер по приготовлению пищи. гриб- тот,кто любит собирать грибы; маленький гриб.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варенье и грибник. думаю так
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