Составить тест 10 вопросов по русскому языку за 4 класс

Русский язык
Составить тест 10 вопросов по русскому языку за 4 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос № 1  Отметь слово, в котором все согласные твердые.   уснуть  ошибка  звали  рыбаки Вопрос № 2  В каком слове ударение падает на превый слог? хочешь  поздравляю  лягушка  поняла Вопрос № 3  Найди слово, произношение которого указано неправильно. эву[чн]ый  ску[чн]ый  [шт]о  праче[шн]ая Вопрос № 4  Слово инициатива имеет значение желание работать  развлечения  бездействие  побуждение к деятельности Вопрос № 5  Укажи пару слов, не являющиехся синонимами. вкусный - аппетитный  родина - отечество  лёгкий - непростой  бестестеть - сверкать Вопрос № 6  Укажи, какое из сочетаний слов является фразеологизмом. забить зверя  забить гол  забить тревогу  забить гвоздь

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Почему картина названа Девочка с персиками?
Ответить
Химия
Осуществите цепочку превращения веществ, записав уравнения соответственных реакций. Какая из двух реакций цепочки является окислительно-восстановит...
Ответить
Физика
Определить напряженность поля на расстоянии 0,3м от заряда 3 нкл а) 3Н/Кл б)0,3Н/Кл в) 0 ??)300Н/КЛ c решением пожалуйста.
Ответить
Математика
1<3x-8<=4 решите пожалуйста
Ответить
Математика
Начерти окружность диаметром 4 сантиметров закрасить половину Круга
Ответить