Составить тест 10 вопросов по русскому языку за 4 класс
Русский язык
Составить тест 10 вопросов по русскому языку за 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
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Вопрос № 1 Отметь слово, в котором все согласные твердые. уснуть ошибка звали рыбаки Вопрос № 2 В каком слове ударение падает на превый слог? хочешь поздравляю лягушка поняла Вопрос № 3 Найди слово, произношение которого указано неправильно. эву[чн]ый ску[чн]ый [шт]о праче[шн]ая Вопрос № 4 Слово инициатива имеет значение желание работать развлечения бездействие побуждение к деятельности Вопрос № 5 Укажи пару слов, не являющиехся синонимами. вкусный - аппетитный родина - отечество лёгкий - непростой бестестеть - сверкать Вопрос № 6 Укажи, какое из сочетаний слов является фразеологизмом. забить зверя забить гол забить тревогу забить гвоздь
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