Осуществите цепочку превращения веществ, записав уравнения соответственных реакций. Какая из двух реакций цепочки является окислительно-восстановительной? Почему? Для окислительно-восстановительной реакции записать электронные ...

Химия

Осуществите цепочку превращения веществ, записав уравнения соответственных реакций. Какая из двух реакций цепочки является окислительно-восстановительной? Почему? Для окислительно-восстановительной реакции записать электронные уравнения окисления и восстановления атомов, указать окислитель и восстановитель. Цепочка превращения веществ: Cu(OH)2=gt;CuSO4=gt;Cu

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