Осуществите цепочку превращения веществ, записав уравнения соответственных реакций. Какая из двух реакций цепочки является окислительно-восстановительной? Почему? Для окислительно-восстановительной реакции записать электронные ...
Химия
Осуществите цепочку превращения веществ, записав уравнения соответственных реакций. Какая из двух реакций цепочки является окислительно-восстановительной? Почему? Для окислительно-восстановительной реакции записать электронные уравнения окисления и восстановления атомов, указать окислитель и восстановитель. Цепочка превращения веществ: Cu(OH)2=gt;CuSO4=gt;Cu
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2OCuSO4 + Fe = FeSO4 + CuCu(+2) + 2e = Cu(0) 1 ок-ль, в-иеFe(0) -2e = Fe(+2) 1 в-ль, ок-ие
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