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Обществознание
Помогите с ответом на данный вопрос
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Право человека на свободу и распространение мысли
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