Прочитайте самостоятельно рассказы мамин-сибиряк приемыш выпиши в две колонки эпитеты для описания лебедей и стрижей

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Прочитайте самостоятельно рассказы мамин-сибиряк приемыш выпиши в две колонки эпитеты для описания лебедей и стрижей

Автор: Гость