Прочитайте самостоятельно рассказы мамин-сибиряк приемыш выпиши в две колонки эпитеты для описания лебедей и стрижей
Литература
Прочитайте самостоятельно рассказы мамин-сибиряк приемыш выпиши в две колонки эпитеты для описания лебедей и стрижей
Ответ(ы) на вопрос:
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Лебеди - Грациозные , величественные , царственные , гордые , добрые . Стрижи - Быстрые , молниеносные , стремительные , легкокрыльные , выносливые
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