Умоляю помогите решить очень надо!! номер 18(e,f), в e должно получиться x+7,в f должно получиться b-8

Алгебра

Умоляю помогите решить очень надо!! номер 18(e,f), в e должно получиться x+7,в f должно получиться b-8

Автор: Гость