Умоляю помогите решить очень надо!! номер 18(e,f), в e должно получиться x+7,в f должно получиться b-8
Алгебра
Умоляю помогите решить очень надо!! номер 18(e,f), в e должно получиться x+7,в f должно получиться b-8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е) Ответ: x + 7. f) Ответ: b - 8
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