Почему картина названа Девочка с персиками
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Почему картина названа Девочка с персиками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что на картине изображена девочка и на тарелке лежат персики
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