Загадку придумать первый класс
Литература
Загадку придумать первый класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он охотно пыль глотает, Нам по дому помогает. Электрический наш друг Называется ... (Пылесос)
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