Срочно!!!Пожалуйста 1.Перемножь (a−2)(b+1) 2.Раскрой скобки (x+6)⋅(x+3) 3.Вычисли: 9,2²−9,8² _____________ 9,2⋅0,6−9,8⋅0,8
Алгебра
Срочно!!!Пожалуйста 1.Перемножь (a−2)(b+1) 2.Раскрой скобки (x+6)⋅(x+3) 3.Вычисли: 9,2²−9,8² _____________ 9,2⋅0,6−9,8⋅0,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.ab+a-2b-1 2.x²+3x+6x+9=x²+9x+9 9,2-9,8 -0,6 ______=___=3 3. 0,6-0,8 -0,2
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