Помогите пожалуйста разобрать предложение . Написать как что подчеркивается. Пре??ложение - хорош березовый лес и в те дни,когда разворачиваются на березе изумрудные листочки. Зарание большое спасибо!!!!!

Гость: Гость:

1-ая основа: хорош (сказуем.-краткое прил.) лес (подлеж.-им.сущ.); берёзовый (опред.-им.прил.); и (союз); в дни (обст-во с предл., выр-ое им.сущ.); те (опред.-местоим.); когда (союз); 2-ая основа: разворачиваются (сказуем.-гл.) листочки (подлеж.-им.сущ.); изумрудные (опред.-им.прил.); на берёзе (обст-во с предл., выр-ое им.сущ.). Схема: ¹[ = ~~~ — и ᵇ~~ _._._ ], когда ²( = ₐ _._._ ~~~ —). Предложение повеств., невоскл., сложное, союзное, СПП; 1. простое, двусост., распр. 2. простое, двусост., распр.).