Помогите пожалуйста)))0))0)
Окружающий мир
Помогите пожалуйста)))0))0)
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1 столбик Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 2 столбик Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь
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