Сосуд в форме цилиндра заполнен водой до отметки 36 см. Найдите на какой высоте буд??т находиться уровень воды, если её перелить в другой сосуд в форме цилиндра, радиус основания которого в 2 раза больше радиуса основания перво...

Алгебра

Сосуд в форме цилиндра заполнен водой до отметки 36 см. Найдите на какой высоте буд??т находиться уровень воды, если её перелить в другой сосуд в форме цилиндра, радиус основания которого в 2 раза больше радиуса основания первого цилиндра?

Автор: Гость