Сосуд в форме цилиндра заполнен водой до отметки 36 см. Найдите на какой высоте буд??т находиться уровень воды, если её перелить в другой сосуд в форме цилиндра, радиус основания которого в 2 раза больше радиуса основания перво...

Алгебра
Сосуд в форме цилиндра заполнен водой до отметки 36 см. Найдите на какой высоте буд??т находиться уровень воды, если её перелить в другой сосуд в форме цилиндра, радиус основания которого в 2 раза больше радиуса основания первого цилиндра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспользуемся формулой объема цилиндра: (см) - уровень жидкости. Ответ: 9 см.
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