Чтобы спасти свою жизнь, животным необходимо быстро бегать. Скорость Зайца 960 м/ми??, а скорость Лисы в 2-раза меньше. На сколько большее расстояние пробежит Заяц за 7 мин., чем лиса за это время?

Математика

Чтобы спасти свою жизнь, животным необходимо быстро бегать. Скорость Зайца 960 м/ми??, а скорость Лисы в 2-раза меньше. На сколько большее расстояние пробежит Заяц за 7 мин., чем лиса за это время?

Автор: Гость