Чтобы спасти свою жизнь, животным необходимо быстро бегать. Скорость Зайца 960 м/ми??, а скорость Лисы в 2-раза меньше. На сколько большее расстояние пробежит Заяц за 7 мин., чем лиса за это время?
Математика
Чтобы спасти свою жизнь, животным необходимо быстро бегать. Скорость Зайца 960 м/ми??, а скорость Лисы в 2-раза меньше. На сколько большее расстояние пробежит Заяц за 7 мин., чем лиса за это время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
960/2=480 Лиса, 960*7/2=3360 (расстояние которое пробежит Заяц , чем лиса за это время)
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