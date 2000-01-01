От пристани одновременно в одном направлении отошли теплоход со скоростью 33 км/ч ?? катер со скоростью 21 км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 ч?
Математика
От пристани одновременно в одном направлении отошли теплоход со скоростью 33 км/ч ?? катер со скоростью 21 км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 33*3 =99(км) -прошёл теплоход за 3 часа 2) 21*3 = 63(км) - прошёл катер за три часа 3) 99 - 63 = 36 (км) - расстояние между ними через 3 часа
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