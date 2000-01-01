От пристани одновременно в одном направлении отошли теплоход со скоростью 33 км/ч ?? катер со скоростью 21 км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 ч?

Математика

От пристани одновременно в одном направлении отошли теплоход со скоростью 33 км/ч ?? катер со скоростью 21 км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 ч?

Автор: Гость