Какие произведения написал Джанни Родари? Помогите пожалуйста, очень срочно!!

Литература
Какие произведения написал Джанни Родари? Помогите пожалуйста, очень срочно!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джельсомино в Стране лжецов, Путешествие голубой стрелы,Сказки по телефону.
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