Какие произведения написал Джанни Родари? Помогите пожалуйста, очень срочно!!
Литература
Какие произведения написал Джанни Родари? Помогите пожалуйста, очень срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
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Джельсомино в Стране лжецов, Путешествие голубой стрелы,Сказки по телефону.
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