Помогите пожалуйста!! 1. Найдите сумму первых шести членов арифметической прогре??сии, если а1=-2, d=0,5. 2.Последовательность (аn) задана формулой аn=2n+3. Найдите сумму первых: а) пяти членов; б) тридцати членов. 3.Найди...
Алгебра
Помогите пожалуйста!! 1. Найдите сумму первых шести членов арифметической прогре??сии, если а1=-2, d=0,5. 2.Последовательность (аn) задана формулой аn=2n+3. Найдите сумму первых: а) пяти членов; б) тридцати членов. 3.Найдите первый член и разность арифметической прогрессии, в которой S4=-2, S7=7. Буду рада если поможете решить хотя бы что то! Заранее огромное спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1: a6=-2+0,5*5=-2+2,5=0,5; S6=(-2+0,5)*3=-1,5*3=-4,5 №3:(cистема ур-ий) S4=S1+3d S7=S1+6d -2=S1+3d 7=S1+6d 2=-S1-3d 7=S1+6d 9=3d d=3 S1=-2-3*3=-2-9=-11 Ответ: №1=-4,5; №3=-11
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