Помогите пожалуйста!! 1. Найдите сумму первых шести членов арифметической прогре??сии, если а1=-2, d=0,5. 2.Последовательность (аn) задана формулой аn=2n+3. Найдите сумму первых: а) пяти членов; б) тридцати членов. 3.Найди...

Алгебра

Помогите пожалуйста!! 1. Найдите сумму первых шести членов арифметической прогре??сии, если а1=-2, d=0,5. 2.Последовательность (аn) задана формулой аn=2n+3. Найдите сумму первых: а) пяти членов; б) тридцати членов. 3.Найдите первый член и разность арифметической прогрессии, в которой S4=-2, S7=7. Буду рада если поможете решить хотя бы что то! Заранее огромное спасибо)

Автор: Гость