Фёдор купил 4 конверта и заплатил за них 28 рублей а Саша купил 7 таких же конвертов ??колько денег заплатил Саша по действиям

Математика
Фёдор купил 4 конверта и заплатил за них 28 рублей а Саша купил 7 таких же конвертов ??колько денег заплатил Саша по действиям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28/4=7 рублей стоит один конверт 2) 7*7=49 рублей заплатил Саша
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