Фёдор купил 4 конверта и заплатил за них 28 рублей а Саша купил 7 таких же конвертов ??колько денег заплатил Саша по действиям

Математика

Фёдор купил 4 конверта и заплатил за них 28 рублей а Саша купил 7 таких же конвертов ??колько денег заплатил Саша по действиям

Автор: Гость