Какое полезные ископаемые используются в строительстве представляет собой однородную сыпучего массу хорошо пропускающая воду
Окружающий мир
Какое полезные ископаемые используются в строительстве представляет собой однородную сыпучего массу хорошо пропускающая воду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песок-это и не такое уж и полезное ископаемое, но его используют в строительстве, представляет собой однородную сыпучую массу и, естественно, пропускает воду.
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