Какое полезные ископаемые используются в строительстве представляет собой однородную сыпучего массу хорошо пропускающая воду

Окружающий мир
Какое полезные ископаемые используются в строительстве представляет собой однородную сыпучего массу хорошо пропускающая воду
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песок-это и не такое уж и полезное ископаемое, но его используют в строительстве, представляет собой однородную сыпучую массу и, естественно, пропускает воду.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста!! 1. Найдите сумму первых шести членов арифметической прогре??сии, если а1=-2, d=0,5. 2.Последовательность (аn) задана форм...
Ответить
Математика
Фёдор купил 4 конверта и заплатил за них 28 рублей а Саша купил 7 таких же конвертов ??колько денег заплатил Саша по действиям
Ответить
Русский язык
Напиши как называется твое любимое произведение буквах
Ответить
Русский язык
Спиши,вставляя пропущеннынные буквы.какой частью речи выражено сказемое? скр..пят кл..сты.звенят с..ницы.см..ётся кукушка.св..стит иволга.изумрудны...
Ответить
Математика
Чтобы спасти свою жизнь, животным необходимо быстро бегать. Скорость Зайца 960 м/ми??, а скорость Лисы в 2-раза меньше. На сколько большее расстоян...
Ответить