Сочинение на тему "О чём я мечтаю"

Литература
Сочинение на тему "О чём я мечтаю"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мечта !У меня есть мечта . но я ни кому не не рассказывала . а теперь расскажу . моя мечта чтобы все мои близкие были всегда со мною рядом. вот моя мечта.
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