Диктант 55+ Вычитание Найдите разность: 1. Минус пятнадцати и минус семи. 2. Дв??дцати и пятидесяти. 3. Из какого числа нужно вычесть минус пять, чтобы получить минус пять? 4. Какое число нужно вычесть из минус семи...

Математика
Диктант 55+ Вычитание Найдите разность: 1. Минус пятнадцати и минус семи. 2. Дв??дцати и пятидесяти. 3. Из какого числа нужно вычесть минус пять, чтобы получить минус пять? 4. Какое число нужно вычесть из минус семи, чтобы получить минус десять? 5. Ночью температура воздуха была равна минус двенадцати градусам, а днем поднялась до минус трех градусов. На сколько градусов изменилась температура воздуха? 6. Найдите расстояние между точкой с координатой минус четыре и точкой с координатой шесть. Верно ли высказывание (ответьте «да» или «нет»): 7. Длина отрезка на координатной прямой равна шести единичным отрезкам. Координата правого конца отрезка равна минус двум. Значит, координата левого конца равна минус восьми. 8. Разность отрицательна, если уменьшаемое больше вычитаемого.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-7 больше-15 50 больше20 из 0 -3 нужно на +9 градусов 10 нет нет
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