Дети играли в магазин мальчик сделал покупки на 25к и 32к в кассу он отдал 1р сколько копеек сдачи он должен получить?

Математика
Дети играли в магазин мальчик сделал покупки на 25к и 32к в кассу он отдал 1р сколько копеек сдачи он должен получить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1р.=100 к. 100-25-32=43(к.)-должен получить сдачи. Ответ:43 копейки
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