Дети играли в магазин мальчик сделал покупки на 25к и 32к в кассу он отдал 1р сколько копеек сдачи он должен получить?

Математика

Дети играли в магазин мальчик сделал покупки на 25к и 32к в кассу он отдал 1р сколько копеек сдачи он должен получить?

Автор: Гость