Рассчитайте, сколько и каких веществ (количество) необходимо для получения 3 моль ??тилуксусного эфира. Выберите один ответ: 3 моль этанола и 3 моль уксусной кислоты 3 моль уксусной кислоты 6 моль уксусной кислоты 3 моль э...
Химия
Рассчитайте, сколько и каких веществ (количество) необходимо для получения 3 моль ??тилуксусного эфира. Выберите один ответ: 3 моль этанола и 3 моль уксусной кислоты 3 моль уксусной кислоты 6 моль уксусной кислоты 3 моль этанола
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H5OH + CH3COOH=CH3COOC2H5 +H2O Над стрелкой температура ( нагревание) и серная кислота как водоотнимающее вещество По уравнению получается, что реакция идет 1/1 и количество спирта равно количеству кислоты уксусной Так что голосую за три моль того и столько же другого
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