Помогите пожалуйста задание 5(а,б)

Математика
Помогите пожалуйста задание 5(а,б)
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Гость:
1х3=3 сек. 36/6х10=60
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