Помогите пожалуйста.Задание: запиши из данных слов предложение.среды, экологи, на, людей, влияние, окружающей, изучают.
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Помогите пожалуйста.Задание: запиши из данных слов предложение.среды, экологи, на, людей, влияние, окружающей, изучают.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экологи изучают влияние окружающей среды на людей
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