В сосуде объёмом 2 дм3 смешали 4,5 моль газа А и 3 моль газа В.Через 20с в системе образ??в.2 моль газа М по уравнению А+В=С. Определите средн.скорость реакции за этот промежутоктвремени и молярные концентрации непрореагировавш...

Химия

В сосуде объёмом 2 дм3 смешали 4,5 моль газа А и 3 моль газа В.Через 20с в системе образ??в.2 моль газа М по уравнению А+В=С. Определите средн.скорость реакции за этот промежутоктвремени и молярные концентрации непрореагировавших газов А и В.

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