В сосуде объёмом 2 дм3 смешали 4,5 моль газа А и 3 моль газа В.Через 20с в системе образ??в.2 моль газа М по уравнению А+В=С. Определите средн.скорость реакции за этот промежутоктвремени и молярные концентрации непрореагировавш...
Химия
В сосуде объёмом 2 дм3 смешали 4,5 моль газа А и 3 моль газа В.Через 20с в системе образ??в.2 моль газа М по уравнению А+В=С. Определите средн.скорость реакции за этот промежутоктвремени и молярные концентрации непрореагировавших газов А и В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.V=дельта СA/t, где дельта СA-изменение концентрации вещества А за 2 сек. 2. С0(А)=0,4моль/2л=0,2 моль/л прореагировало nА=0,5n(C)=0,1моль Сост А=(0,4-0,1)/2=0,15 л/моль дельта СA=0,05 моль/л 3.V=дельта СA/t=0,05/2=0,025 моль/л*с
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