Помагите написать сочинение 1 день в 22 веке 100 слов

Гость: Гость:

После долгого дня я лёг в постель и заснул. Мне снился сон про машину времени. Я решил испытать её и отправился в 22 век. Машина отправила меня в далёкий путь. Я вышел из машины и увидел как изменился мир за век. И решил прогуляться, узнать как всё изменилось. Пошёл я по своей кличке и не узнал свой дом. Он был совершенно новый и очень необыкновенный. По небу летали машины это было невероятное ощущение. Ещё я увидел что люди могут летать, мне тоже захотелось полетать. Но было уже утро и я проснулся. Утром я понял что это всего-лишь сон. Но этот сон я не забуду никогда. Это был мой день в 22 веке.