Определение что такое: Половая и возрастная структура населения -
География
Определение что такое: Половая и возрастная структура населения -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половая структура населения - это соотношение числа мужчин и женщин
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