Write the plurals. brush- lady- toy- fox- cap-
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Write the plurals. brush- lady- toy- fox- cap-
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Brushes ladies toys foxes caps
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