Чем отличается скороговорка от чистоговорки?
Русский язык
Чем отличается скороговорка от чистоговорки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скороговорки используются в логопедической сфере.
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