Подчеркните слова, обозначающие психические явления: сон, падение человека с высокой постройки, интерес, воля характер, дыхание, мышление, запоминание, способности, грусть, стресс, потребности, серцебиение, любовь
Другие предметы
Подчеркните слова, обозначающие психические явления: сон, падение человека с высокой постройки, интерес, воля характер, дыхание, мышление, запоминание, способности, грусть, стресс, потребности, серцебиение, любовь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интерес, воля, характер, мышление, запоминание, любовь, стресс, грусть. (насчет способностей и падения с высоты сомневаюсь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Право
Укажите уголовно наказуемые стадии преступной деятельности: а) угроза совершением преступления , покушение на преступление , оконченное преступле...
Українська мова
Русский язык