Подчеркните слова, обозначающие психические явления: сон, падение человека с высокой постройки, интерес, воля характер, дыхание, мышление, запоминание, способности, грусть, стресс, потребности, серцебиение, любовь

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Подчеркните слова, обозначающие психические явления: сон, падение человека с высокой постройки, интерес, воля характер, дыхание, мышление, запоминание, способности, грусть, стресс, потребности, серцебиение, любовь
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Автор: Гость
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Гость:
Интерес, воля, характер, мышление, запоминание, любовь, стресс, грусть.  (насчет способностей и падения с высоты сомневаюсь)
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