Укажите уголовно наказуемые стадии преступной деятельности: а) угроза совершением преступления , покушение на преступление , оконченное преступление б) обнаружение умысла, приготовление к преступлению , покушение на преступле...
Право
Укажите уголовно наказуемые стадии преступной деятельности: а) угроза совершением преступления , покушение на преступление , оконченное преступление б) обнаружение умысла, приготовление к преступлению , покушение на преступление,оконченное преступление в) приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление г) покушение на преступление, достижение намеченной цели , сокрытие следов совершенного преступления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Алгебра
Дам 100 баллов! 9 класс Нужно преобразовать срочно! У меня не получилось до красивог?? ответа. Найду ошибку - удалю. 100 баллов не хухры-мухры
Алгебра
Дам 100 баллов! 9 класс Нужно преобразовать срочно! У меня не получилось до красивог?? ответа. Найду ошибку - удалю. 100 баллов не хухры-мухры