Укажите уголовно наказуемые стадии преступной деятельности: а) угроза совершением преступления , покушение на преступление , оконченное преступление б) обнаружение умысла, приготовление к преступлению , покушение на преступле...

Право
Укажите уголовно наказуемые стадии преступной деятельности: а) угроза совершением преступления , покушение на преступление , оконченное преступление б) обнаружение умысла, приготовление к преступлению , покушение на преступление,оконченное преступление в) приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление г) покушение на преступление, достижение намеченной цели , сокрытие следов совершенного преступления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление
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