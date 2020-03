Помогите сделать, очень срочно нужно. Draw a picture or take any photo. Describe the clothes people wear in a written form. Start like this: Hi! My name is ..... . This is a photo of my ..... (family / friend / cousin) in ...

Английский язык

Помогите сделать, очень срочно нужно. Draw a picture or take any photo. Describe the clothes people wear in a written form. Start like this: Hi! My name is ..... . This is a photo of my ..... (family / friend / cousin) in ..... (the coun- try house / at the Zoo, etc). .....

Автор: Гость