Решите уравнения а)2/7:x=2/7 б)3/5 y=2 9/10-1/5
Математика
Решите уравнения а)2/7:x=2/7 б)3/5 y=2 9/10-1/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2/7:х=2/7 х=2/7:2/7 х=1 Ответ: х=1 б)3/5у=2 9/10-1/5 3/5у=2 9/10-2/10 3/5у=2 7/10 у=2 7/10: 3/5 у=27/10*5/3 у=130/30=4 1/3 Ответ: у=4 1/3
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