Помогите пожалуйста, очень надо!!! Какое количество вещества воды можно получить, если сжечь 3 моль газа водорода.

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Дано: n(H₂)=3моль ------------------------ n(H₂O)-? 1. Запишем уравнение реакции: 2H₂ + O₂ = 2H₂O 2. По уравнению реакции из 2 моль водорода образуется 2моль воды, значит если по условию задачи 3моль водорода, то образуется тоже 3моль воды. 3. Ответ: из 3моль водорода образуется 3моль воды.