Які цифри зашифровані як букви в записі дій РАК+РАК+РАК=КРАБ (замість однакових бу??в слід поставити однакові цифри, замість різних букв слід поставити різні цифри)

Математика

Які цифри зашифровані як букви в записі дій РАК+РАК+РАК=КРАБ (замість однакових бу??в слід поставити однакові цифри, замість різних букв слід поставити різні цифри)

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