Действия, которые должен выполнять гражданин на основе законодательных актов, но??мативных документов, юридических норм и правил ( 11 букв, 2 буква-б, 5 буква-а )

Обществознание
Действия, которые должен выполнять гражданин на основе законодательных актов, но??мативных документов, юридических норм и правил ( 11 букв, 2 буква-б, 5 буква-а )
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