Действия, которые должен выполнять гражданин на основе законодательных актов, но??мативных документов, юридических норм и правил ( 11 букв, 2 буква-б, 5 буква-а )

Обществознание

Действия, которые должен выполнять гражданин на основе законодательных актов, но??мативных документов, юридических норм и правил ( 11 букв, 2 буква-б, 5 буква-а )

Автор: Гость