Когда преступление считаете оконченным: а) когда преступник достиг своей цели б) когда содеянное содержит все объективные и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного статьей Особенной части УКРФ в) когда н...

Право
Когда преступление считаете оконченным: а) когда преступник достиг своей цели б) когда содеянное содержит все объективные и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного статьей Особенной части УКРФ в) когда наступило преступное последствие г) когда нарушено уголовно-правовая норма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) когда преступник достиг своей цели.
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