Когда преступление считаете оконченным: а) когда преступник достиг своей цели б) когда содеянное содержит все объективные и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного статьей Особенной части УКРФ в) когда н...
Право
Когда преступление считаете оконченным: а) когда преступник достиг своей цели б) когда содеянное содержит все объективные и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного статьей Особенной части УКРФ в) когда наступило преступное последствие г) когда нарушено уголовно-правовая норма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) когда преступник достиг своей цели.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите перевести на английский. Заранее спасибо 1. Как себя чувствует Джо? - Неважно, ему нездоровится. 2. Какая у него девушка? - Она привл...