Сиим продал 3,5ц яблок и получил за это 1456 евро. Сколько получит Сиим за продажу 12 тонн яблок?

Математика
Сиим продал 3,5ц яблок и получил за это 1456 евро. Сколько получит Сиим за продажу 12 тонн яблок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1456:3.5 = 416. Узнаем цену за один ц. 416х12=4992 Цена за 12 ц. 4992х10=49920 за 12 тонн
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