Сиим продал 3,5ц яблок и получил за это 1456 евро. Сколько получит Сиим за продажу 12 тонн яблок?

Математика

Сиим продал 3,5ц яблок и получил за это 1456 евро. Сколько получит Сиим за продажу 12 тонн яблок?

Автор: Гость