Помогите пожалуйста, срочно надо!!! Рассчитайте массу железа, которое окислилось ??ри ржавлении, если с трубы убрали оксид железа(3) массой 480г.
Химия
Помогите пожалуйста, срочно надо!!! Рассчитайте массу железа, которое окислилось ??ри ржавлении, если с трубы убрали оксид железа(3) массой 480г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x 3моль 4Fe+3O₂=2Fe₂O₃ M=160 m=480г составляем пропорцию, чтобы найти количество железа(3) x 3 = 4 2 x=6моль m(Fe)=6*56=336(г) Ответ: 336грамм
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