Помогите пожалуйста, срочно надо!!! Рассчитайте массу железа, которое окислилось ??ри ржавлении, если с трубы убрали оксид железа(3) массой 480г.

Химия
Помогите пожалуйста, срочно надо!!! Рассчитайте массу железа, которое окислилось ??ри ржавлении, если с трубы убрали оксид железа(3) массой 480г.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  x               3моль 4Fe+3O₂=2Fe₂O₃                   M=160                   m=480г составляем пропорцию, чтобы найти количество железа(3)                 x  3   = 4  2  x=6моль m(Fe)=6*56=336(г) Ответ: 336грамм
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