Помогите пожалуйста, срочно надо!!! Рассчитайте массу железа, которое окислилось ??ри ржавлении, если с трубы убрали оксид железа(3) массой 480г.

Химия

Помогите пожалуйста, срочно надо!!! Рассчитайте массу железа, которое окислилось ??ри ржавлении, если с трубы убрали оксид железа(3) массой 480г.

Автор: Гость