Составить словообразовательное гнездо слову учитель
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Составить словообразовательное гнездо слову учитель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учительская, учительница,учить
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