Укажите какова уголовная ответственность за приготовление к преступлению: а) пр??готовление к преступлению на наказуемо б) приготовление к преступлению наказуемо в любом случае в) наказуемо приготовление лишь к особо тяжко...
Право
Укажите какова уголовная ответственность за приготовление к преступлению: а) пр??готовление к преступлению на наказуемо б) приготовление к преступлению наказуемо в любом случае в) наказуемо приготовление лишь к особо тяжкому преступлению г) наказуемо приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) наказуемо приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению
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