Помогите зделать всё!!!

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Часто слезы вызывает крапива у детишек. А ведь это полезное и вкусное растение. Из молодой крапивы варят борщ, готовят салат. Она появляе раньше залёного щавеля и домашней зелени. В некоторых странах из некоторых видов этого растения делают крепкие нитки и ткут холет.