Помогите зделать всё!!!
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Помогите зделать всё!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часто слезы вызывает крапива у детишек. А ведь это полезное и вкусное растение. Из молодой крапивы варят борщ, готовят салат. Она появляе раньше залёного щавеля и домашней зелени. В некоторых странах из некоторых видов этого растения делают крепкие нитки и ткут холет.
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